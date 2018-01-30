İlçelerdeki sokak hayvanları Odunpazarı’na emanet

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir’in diğer belediyeleriyle protokol imzalayarak 9 ilçede sokak hayvanları için çalışmalara başladı.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan sokak hayvanları rehabilitasyon protokolü çerçevesinde Han, Mahmudiye, Sivrihisar, Seyitgazi, Mihalıççık ve İnönü belediyelerinin ardından 2017 yılı Aralık ayı sonunda Sarıcakaya ve Alpu Belediyeleri ile de protokol imzaladı. Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yapılan bu protokollerle Odunpazarı ilçesi ile birlikte 9 ilçede çalışma yapmaya başladı. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü toplama ekipleri yapılan protokol gereği Alpu ilçesinde yapılan ilk çalışmada 55’i yetişkin 52’si yavru olmak üzere toplam 107 adet sokak köpeğini alarak Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağına götürdü. Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağında yapılan kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin ardından işaretlenen köpeklerden 4’ü barınakta, 1 tanesi de Alpu ilçesinde sahiplendirildi. 21 köpek tedavileri bittikten sonra kanun gereği alındığı bölgeye bırakılırken, 29 adet sokak köpeğinin tedavi ve kısırlaştırma işlemleri devam ediyor.

Yapılan bu işlemlerin tüm aşamalarının 5199 sayılı hayvanları koruma kanununa uygun şekilde gerçekleştirildiğini söyleyen Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, yapılan işlemlerin kayıt altına alındığını da vurguladı.