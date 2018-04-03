Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114578
ALTIN
171.141
DOLAR
3.9773
STERLİN
5.5910
EURO
4.8959

İlçeler Narko Rehber eğitimi ile daha güvenli olacak

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü personelleri tarafından Mihalgazi ilçesinde ‘Narko Rehber’ eğitimi verildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde,...

İlçeler Narko Rehber eğitimi ile daha güvenli olacak

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü personelleri tarafından Mihalgazi ilçesinde ‘Narko Rehber’ eğitimi verildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde,...

03 Nisan 2018 Salı 12:05
İlçeler Narko Rehber eğitimi ile daha güvenli olacak

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü personelleri tarafından Mihalgazi ilçesinde ‘Narko Rehber’ eğitimi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mihalgazi İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik Narko Rehber eğitimi verildi. Bir oturum halinde verilen eğitime, Mihalgazi Belediyesi çalışanları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda görev yapan idareci ve öğretmenler katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
’AB Proje Eğitimi’ başarı ile tamamlandı
’AB Proje Eğitimi’ başarı ile tamamlandı
Kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi
Kimsesiz çocuklar için Vosvos konvoyu düzenlendi
II. İnönü Zaferi’nin 97. yıl kutlamaları Fener Alayı ile tamamlandı
II. İnönü Zaferi’nin 97. yıl kutlamaları Fener Alayı ile tamamlandı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim