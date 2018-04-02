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II. İnönü Zaferi’nin 97. yıl kutlamaları Fener Alayı ile tamamlandı

II. İnönü Zaferinin 97. Yıl Dönümü Kutlama Programı, Fener Alayı ve Türk Sanat Müziği (TSM) Öğretmenler Korosu konseri ile sona erdi.İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 29 Mart 2018 Perşembe günü lokma ikramı ile başlayan 1 Nisan...

II. İnönü Zaferi’nin 97. yıl kutlamaları Fener Alayı ile tamamlandı

II. İnönü Zaferinin 97. Yıl Dönümü Kutlama Programı, Fener Alayı ve Türk Sanat Müziği (TSM) Öğretmenler Korosu konseri ile sona erdi.İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 29 Mart 2018 Perşembe günü lokma ikramı ile başlayan 1 Nisan...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:27
II. İnönü Zaferi’nin 97. yıl kutlamaları Fener Alayı ile tamamlandı

II. İnönü Zaferinin 97. Yıl Dönümü Kutlama Programı, Fener Alayı ve Türk Sanat Müziği (TSM) Öğretmenler Korosu konseri ile sona erdi.

İnönü Belediye Başkanlığı tarafından 29 Mart 2018 Perşembe günü lokma ikramı ile başlayan 1 Nisan 2018 akşamı saat 22.00’a kadar devam eden II. İnönü Zaferinin 97. Yıl Dönümü Kutlama Programı, Fener Alayı ve konserlerle sona erdi. 1 Nisan akşamı Yeşil Camii’den Mehter Takımı eşliğinde İnönülüler, STK ve derneklerin katılımı ile başlayan Fener Alayı, havai fişek gösterileri eşliğinde Kapalı Pazar yerinde sona erdi. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Mehteran Takımı ve TSM Öğretmenler Korosuna icra ettikleri eserlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Başkan Bozkurt, “Çanakkale zaferinden 6 yıl sonra bu kez de 1. İnönü Zaferiyle bu topraklarda durdurulmuştur. Tüm yurtta maneviyat ve güven duyguları bir kez daha yükselmiş ve TBMM’ce istiklal Marşı kabul edilmiştir. İşte bu maneviyat, güven, duygu ve ruh bütünlüğü ile 4 aylık aradan sonra 2. İnönü Zaferi tekrar kazanılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu üstün başarıyı, ’Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz’ veciz sözleri ile dile getirmiş ayrıca İnönü ilçemizin ismi Atatürk’ün İsmet Paşa’ya soyadı olarak teklif etmesiyle de İsmet İnönü olarak tarihteki yerini almıştır" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün birlik ve beraberliğe vurgu yapan sözlerinden alıntılar yapan Başkan Bozkurt, "Malazgirt’ten, Çanakkale’ye; Kurtuluş Savaşı’ndan bugüne kadar süre gelen devletimizi yıkma, parçalama ve bölme sevdası ile yanıp tutuşan düşmanlarımız, bu milleti tarihten silmek için elbirliği yapan, içte ve dıştaki hainlere karşı Baş Komutan Mustafa Kemal Atatürk, ’Bir ulus birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez’ sözleriyle birlik ve beraberliğin önemini vurgulamıştır. Bu aziz topraklar, uğruna canlarını veren başta İnönü şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ahirete intikal eden gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet, ve şükranla anıyorum. Bu büyük günün yıldönümünde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize şahsım ve ilçe halkım adına teşekkür eder saygı ve sevgi ile selamlarım" diye konuştu.

Fener Alayı ve konser programına İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Kaymakamı Mustafa Taş, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sibel Zeybek, İlçe Jandarma Komutanı Yakup İlhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Büyük, İlçe Müftüsü Şenol Şahin, TÜGVA İl Başkanı Fatih Sert kurum amirleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.
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