İBF ’Dijital Medya Uygulamaları’nda bir araya geldi

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin (İBF) düzenlediği “Dijital Medya Uygulamaları” programı Kongre Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleştirildi.

Program’da Dijital Medya Planlama ve Satın Alma Direktörü Volkan Demir ile Dijital Medya Yöneticisi Serra Taşçı konuşmacı olarak yer aldı. Programdan önce söz alan Volkan Demir “Her sunumdan önce olduğu gibi heyecanlıyım. Böyle genç bir kitleye dijital medyayı anlatmak her şeyden önce gurur verici ve mutlu edici bir durum. Eğer bir şeyler katabilirsek de ne ala. Bugün dijital pazarlamaya girişten bahsedeceğiz. Bir kampanya oluşturmadan önce sosyal medya kanallarını nasıl kullanmayız ki daha sağlıklı bir strateji kullanalım. Bu yollar ile tüketiciye nasıl ulaşabiliriz ve tüketiciye kendimizi nasıl tanıtabiliriz adına konuşacağız. Son olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım herkes için pozitif bir seminer olur” ifadelerini kullandı.

"Üniversite size her konuda uygulama sunamaz"

Demir’in ardından söz alan Kezban Saki Yaltırak, Volkan Demir’in alanında önemli ve değerli birisi olduğundan bahsederek “Üniversitedeki öğrencilerden sürekli teorik olarak öğrenebiliyoruz evet ama uygulama alanında biraz eksik kalıyoruz noktasında geri dönütler alıyoruz. Üniversite size her konuda uygulama sunamaz. Üniversite size akıl üretkenliği vermeyi sağlayan ve nosyon veren bir alandır. Üniversiteler sizin uygulama yapmanızı da mümkün olduğunca sağlamaya çalışır ama gene de bu uygulama bir noktadan sonra sizin staj yapmanızı gerektirir. Uygulama alanında neler yapabileceğimizi düşündüğümüzde sektörde alanında uzmanlaşmış profesyonelleri üniversitelerde sizinle karşılıklı bir etkileşime sokmaya çalışabilir. Biz de burada bunu yapacağız. Bu program sonunda buradan çıkınca birer dijital medya uzmanı olmayacaksınız. İki gün boyunca burada göreceğiniz şeyler sizin kulağınıza deyim yerindeyse bir kar suyu niteliğinde olacak. Umarım bu etkinlik sizin aklınızda yeni ışıklar canlandırabilir. Belki de kariyeriniz ile ilgili yeni şeyler düşünmeye başlarsınız. Amacımız aslında çok basitçe bu. Zaten örnekler üzerinden de 2 gün boyunca dijital medya üzerine bolca konuşacağız” dedi.

16 Mart’ta başlayan ve 3 oturumdan oluşan program 17 Mart Cumartesi günü ona erecek. Programın sonunda ise katılımcılar katılım sertifikası alacak.