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Hoş geldin bebek ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.Başkan Ataç son olarak Hoşnudiye Mahallesi’nde ikamet eden Levent ve Neşe Güneş çiftini ziyaret ederek bebek sahibi...

Hoş geldin bebek ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.Başkan Ataç son olarak Hoşnudiye Mahallesi’nde ikamet eden Levent ve Neşe Güneş çiftini ziyaret ederek bebek sahibi...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:04
Hoş geldin bebek ziyaretleri sürüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek mutluluklarına ortak olmaya devam ediyor.

Başkan Ataç son olarak Hoşnudiye Mahallesi’nde ikamet eden Levent ve Neşe Güneş çiftini ziyaret ederek bebek sahibi olmalarından dolayı tebrik etti. Ali Saim isimli bebeği kucağına alarak seven Ataç, “Çocuk sahibi olmak bu dünyada yaşanabilecek en büyük mutluluklardan bir tanesi. Sizleri tebrik ediyorum, maşallah çok tatlı bir bebeğiniz var. Diliyorum ki ailesine, milletine hayırlı bir evlat olur” diye konuştu.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren Güneş çifti de Başkan Ataç’a ziyaretinden ötürü teşekkür etti.
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