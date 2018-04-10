Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan insansız hava aracı tasarımı ekibi “Anatolia Aero Design” tarafından düzenlenen “Havacılık el aletleri ve sektör sohbetleri” konferansı gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Özzaim Teknik Tedarik’in sahibi ve aynı zamanda bir Anatolia destekçisi Esat Özzaim konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını “Anatolia Aero Design” ekibinin akademik danışmanı Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç yaptı. Prof. Dr. Karakoç açılış konuşmasında üniversitede kullanılan altyapılara değinirken, daha önce çok iyi başarılar elde ettik diye belirttiği insansız hava araçlarının tasarlandığı atölyelerden bahsetti ve bu atölyeye bağlı olarak çalışacak iki adet “Boya Atölyesi” ve “Kompozit Atölyesi” kuracaklarını kaydetti.

"Uçak bakımda el aletleri son derece önemlidir"

Açılış konuşmasının ardından söz alan Esat Özzaim öğrencilere havacılıkta kullanılan el aletleri ve bu aletlerin emniyetli kullanımına ilişkin bilgilendirme yaptı. Özzaim, “20 yıla yakın süredir Türkiye’de sivil ve askeri havacılık sektöründe bakım ve üretim alanlarında kullanılan el aletleri ile ilgili profesyonel teknik tedarik hizmeti veren bir şirketin yöneticisi olarak karşınızdayım. Sizlerle bir arada olmaktan çok mutluyum ve onur duyuyorum açıkçası. Çünkü hem fiziki şartlar olarak hem de akademik olarak Türkiye’de havacılık konusunda eğitim veren en güzide okul burası. Çalışma hayatına geçtiğinizde çok yoğun olarak el aletleri kullanacaksınız. Uçak bakımda el aletleri 3 açıdan son derece önemlidir. Öncelikle kendi güvenliğiniz anlamında herhangi bir iş kazası sebebiyle kendinize hasar vermenizi engelleyecek bazı basit uygulamaları size hatırlatmaya çalışacağım. İkinci önemli nokta, çalışacağınız parçalar bazen milyonlarca dolar değerinde olan takımlar ve ekipmanlar olacak. Dolayısıyla yanlış bir takımla yanlış bir uygulamaya girdiğinizde çalıştığınız komponente hasar verme riskiniz çok yüksek oluyor. Bu durumda da çalıştığınız firmaya ve ülke ekonomisine çok ciddi kayıplar verebilirsiniz. Son olarak çalıştığınız malzemelerde hava araçları bakımından kullanılan takımlar maalesef tamamen Amerika menşeili takımlar ve ihtiyaç duyulan yüksek kalite sebebiyle çok pahalı ekipmanlar. Bunları amacına uygun şekilde kullanmayı kendinize alışkanlık haline getirmelisiniz” dedi.