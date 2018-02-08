Harun Yoldaş’a hemşehrilerinden hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Harun Yoldaş’a Kayakentli hemşehrileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Müdürlüğü yapan Harun Yoldaş, bir süre önce Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atandı. Kayakentliler, hemşehrileri Yoldaş’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dediler. Harun Yoldaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti, "Hemşehrilerim ve mesai arkadaşlarıma ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederim, çok memnun oldum. İnşallah hep birlikte daha iyi işlere imza atacağız" diyerek dile getirdi.