Harun Karacan’ın Tıp Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” başlığıyla 14 Mart Tıp Bayramı için bir mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında “Yüzyıllar boyunca insan hayatını kendilerine görev edinmiş bilimsel çalışmalar ile tecrübelerini birleştirerek bizlere kaliteli bir hayat yaşamamızı sağlayan doktorlarımızın huzur ve mutluluğu ülkemizin temel hedeflerindedir. Sağlık alanında dünyada sayılı devletler arasında olmamızı sağlayan sağlık çalışanlarımıza bu hedeflerimizde göstermiş oldukları gayretleri için de sonsuz teşekkür ediyoruz. Tek amaçları insanlığa kaliteli bir yaşam sunmak olan, bu kutsal, saygın ve onurlu mesleği büyük bir özveri ile yerine getiren sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.