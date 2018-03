Hamid Yüzügüllü kadınlarla buluştu

Sivrihisar Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile düzenlenen programda Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü kadınlar ile bir araya geldi.

Çok sayıda kadının katıldığı programda Kişisel Gelişim Uzmanı Azize Yasemin Paşalıgil, Sivrihisarlı kadınlar ile ’Aynadaki Güçlü Kadın Söyleşisi’ni gerçekleştirdi. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, tüm kadınlar ile tek tek görüşerek, karanfil verdi. Başkan Yüzügüllü, "Bizim kültürümüzde, medeniyetimizde, kadınlarımıza ve annelerimize özel bir önem atfedilmişti. Kadınlarımızın desteklenmesi demek, ailenin, toplumumuzun ve milletimizin güçlenmesi demektir. Yeryüzünü güzelleştiren ve yaşanır hale getiren kadınlarımız, aydınlık yarınlara yürürken en büyük gücümüzdür. Ben toplumların gelişmesinde kadının rolüne her zaman inanmışımdır. Sivrihisar’da da siz bunu kanıtladınız. Sivrihisarımızın tanıtımına ve şu ana kadar yapmış olduğumuz her işte sizleri yanımızda görmekten çok mutlu ve gururluyum. Sizler de biliyorsunuz ki Sivrihisar’ımızı yaşanabilir hale getirdiğimiz her an geleceğimize yatırım yapıyoruz. Evlatlarımızın doğdukları toprakları bırakıp gitmesini istemiyorsak el ele vermeliyiz. Sizlerin de desteği ile bunu başaracağımıza gönülden inanıyorum. Siz de burada bunu kanıtladınız. Hepinizi yürekten alkışlıyorum ve kadınlara şiddet olaylarının son bulduğu, kadınların ekonomide ve toplumsal yaşamda çok daha aktif rol aldığı bir dünya diliyorum" dedi.