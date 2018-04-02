Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897

Hamamyolu cıvıl cıvıl

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile yeni çehresine kavuşan Hamamyolu Caddesi, hafta sonu adeta Eskişehirlilerin akınına uğradı.Eskişehir’in yeni cazibe merkezi haline gelen Hamamyolu...

Hamamyolu cıvıl cıvıl

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile yeni çehresine kavuşan Hamamyolu Caddesi, hafta sonu adeta Eskişehirlilerin akınına uğradı.Eskişehir’in yeni cazibe merkezi haline gelen Hamamyolu...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:32
Hamamyolu cıvıl cıvıl

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile yeni çehresine kavuşan Hamamyolu Caddesi, hafta sonu adeta Eskişehirlilerin akınına uğradı.

Eskişehir’in yeni cazibe merkezi haline gelen Hamamyolu Caddesi, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen 7’den 70’e yüzlerce Eskişehirli Hamamyolu’na akın etti. Hamamyolu Caddesi’ni ve Sanat Köprüsü’nü gezen, birbirleriyle sohbet eden Eskişehirliler, güzel bir hafta sonu geçirdi. Hamamyolu’nun asıl keyfini çıkaranlar yine çocuklar oldu. Modern oyun alanlarında oyunlar oynayan çocuklar, Hamamyolu Caddesi’ni şen kahkahaları ile doldurdu. Süs havuzlarında kendileri için hazırlanan alanlarda oyunlar oynayan çocuklar, zıp zıplarla havaya uçmanın tadını çıkardı. Odunpazarı Belediyesi tarafından işletilen kafelerde çay ve kahvesini yudumlayan Eskişehirlilerin bir kısmı kitap-gazete okumayı seçerken, bir kısmı sohbet etmeyi tercih etti.

Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Halk Oyunları Ekibi, Eskişehirlilere sürpriz yaparak Yunus Emre Kültür Merkezi’nde

gerçekleştirdikleri provanın son 20 dakikasını Hamamyolu Caddesi’nde yaptı. Eskişehirliler Halk Oyunları Ekibi’nin provasına yoğun ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf ve video çekti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
II. İnönü Zaferi’nin 97. yıl kutlamaları Fener Alayı ile tamamlandı
II. İnönü Zaferi’nin 97. yıl kutlamaları Fener Alayı ile tamamlandı
Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor
Toplum Destekli Polislik Şubesi bilinçlendirme toplantılarına devam ediyor
Başkan Ataç’tan çevreye duyarlı işletmelere teşekkür
Başkan Ataç’tan çevreye duyarlı işletmelere teşekkür

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim