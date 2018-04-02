Hamamyolu cıvıl cıvıl

Odunpazarı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hamamyolu Park ve Meydan Düzenleme Projesi ile yeni çehresine kavuşan Hamamyolu Caddesi, hafta sonu adeta Eskişehirlilerin akınına uğradı.

Eskişehir’in yeni cazibe merkezi haline gelen Hamamyolu Caddesi, çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapmaya başladı. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen 7’den 70’e yüzlerce Eskişehirli Hamamyolu’na akın etti. Hamamyolu Caddesi’ni ve Sanat Köprüsü’nü gezen, birbirleriyle sohbet eden Eskişehirliler, güzel bir hafta sonu geçirdi. Hamamyolu’nun asıl keyfini çıkaranlar yine çocuklar oldu. Modern oyun alanlarında oyunlar oynayan çocuklar, Hamamyolu Caddesi’ni şen kahkahaları ile doldurdu. Süs havuzlarında kendileri için hazırlanan alanlarda oyunlar oynayan çocuklar, zıp zıplarla havaya uçmanın tadını çıkardı. Odunpazarı Belediyesi tarafından işletilen kafelerde çay ve kahvesini yudumlayan Eskişehirlilerin bir kısmı kitap-gazete okumayı seçerken, bir kısmı sohbet etmeyi tercih etti.

Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğü’ne bağlı Halk Oyunları Ekibi, Eskişehirlilere sürpriz yaparak Yunus Emre Kültür Merkezi’nde

gerçekleştirdikleri provanın son 20 dakikasını Hamamyolu Caddesi’nde yaptı. Eskişehirliler Halk Oyunları Ekibi’nin provasına yoğun ilgi gösterirken, bol bol fotoğraf ve video çekti.