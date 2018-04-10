Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi’nden “Ankara Türküleri Konseri”

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen Anadolu’nun Sesleri Türk Halk Müziği Personel Korosu “Ankara Türküleri Konseri” Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale Salonunda gerçekleşti.

Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşçı konser hakkında “Personel koromuzda uzun yıllardır bu faaliyete devam eden Anadolu Üniversitesinden öğretim üyesi arkadaşlarımız ve idari personelden arkadaşlarımız yer alıyor. Konserimiz Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Öğretim Görevlisi Erdal Uludağ’ın şefliğinde gerçekleşiyor. Biz otantik unsurlara bağlı kalan bir merkeziz ve aynı zamanda da yeni açılımlar yapmaya çalışıyoruz tüm faaliyetlerimizde. Bu akşam gerçekleşecek konser de otantik unsurlar açısından yenilikler içeriyor. Bugün Ankara’dan gelen misafirlerimiz yöreye özgü dansı sergileyecekler. Şefimiz Erdal Uludağ’ın yaptığı düzenlemelerle güzel bir türkü konseri olacak. Türkünün anavatanı olan bu topraklarda herkesin bir türküyü söyleyebilmesini ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ankara Türküleri seslendirildi

Anadolu’nun Sesleri Türk Halk Müziği Personel Koristleri, “Aslı Gül, Aysel Gürbüz, Derya Ede, Derya Alp, Dilek Öztürk, Dilek Uylaş, Emel Sebeddin, Fatma Nefesoğlu, Fulya Erdal, Füsun Meriçli Adar, Füsun Özdemir, Gülcan Günay, Gülderen Çalışkan, Harika Kurubaş, Hülya Ulutaşkın Nalbant, Leyla Kökcü, Menekşe Tok, Merve Çelik Keçili, Meryem Özdemir, Muhterem Çoşkunpınar Oykun, NAhide Gündoğdu, Nazan Çalışkan Yalama, Nurhan Aksoy, Orgül Kıraç, Seher Kaşıkara, Selda Çulha, Sema Kutlu, Sevcan Çalışkan, Sevda Er, Sevgi Söğüt, Sevim Gülsün, Sibel Kurugöl, Ufuk KAbal, Ümran Arkanat, Yağmur Uçar, Yasemin Karıncalı, Zuhal Can, Alper Bekki, Aziz Ünlükaya, Baki Duy, Erol Uzun, Ertuğrul Adar, Eyüp Kurt, Ferhat Kozak, Gültekin Atalık, Gürkan Özkan, Güven Kaya, Hakan Ünver, Hasan Tiftik, Hüseyin Elmalı, İlhan Arıkan, İlker Günay, İrfan Aşkın Özdemir, Mehmet Genişoğlu, Miraç Ergöç, Mubin İnan, Murat Avcı, Ramazan İcat, Rıza Özdemir, Rüstem Keçili, Şenol Beycan, Şükrü Acıtaş, Ufuk Atmaca, Ünal Ayrancı”, saz sanatçıları bağlamada Erdal Uludağ, Uğur Önlü, Taki Demir, İsmail İrtem, Şehribanu Kubat, Mustafa Cellat, kemanede Uğur Önür, kavalda Ali Bedel ve ritimde Durmuş Çakıt ve Özkan Tekmen eşliğinde Ankara Türkülerini seslendirdi. Konserin birinci bölümünde “Ankara Divan Ayağı”, “Meşeler Gövermiş Varsın Göversin”, “Karpuz Kestim Yiyen Yok”, “Alim Gitme Bazara”, “Eski Evin Merteği”, “Suya Gider Allı Gelin Has Gelin”, “Oyalı Yazma Başında”, “Ayaş Yollarından Aştım da Geldim”, “Erisin Dağların Karı Erisin”, “Dama Goydum Yakacak”, “Kara Koyun Etli Olur”, “Yürü Dilber Yürü Ömrümün Varı” türküleri, ikinci bölümünde ise “Ziybek misin Ziybek Donu Giyecek”, “Güvercin Uçuverdi”, “Asalet Bir Altın İdi”, “Aslım Paktır Hiç Kin Yoktur Özümde”, “Gökte Yıldız Tekerlendi”, “Atım Araptır Benim”, “Ankarada Yedim Taze Meyvayı”, “Ayrıldım Güler miyim”, “Gayadan Bakan Oğlan”, “Bulguru Kaynadırlar”, “Denize Dalmayınca” türküleri seslendirildi.

Anadolu’nun Sesleri Türk Halk Müziği Personel Korosu Ankara Türküleri Konseri, Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Taşçı’nın Ankara Kulübü Derneği Seymenleri’ne çiçek takdim etmesiyle sona erdi.