Halk Merkezleri Korosu’nun yıl sonu konseri

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde açılan Türk Halk Müziği Korosu atölyelerine katılanlar, yıl boyunca yaptıkları çalışmaları yıl sonu konseri ile taçlandırdı.

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu’nu oluşturan atölye katılımcıları, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde (YKSM) Türk Halk Müziği Konseri verdi. İbrahim Eke tarafından hazırlanan Türk Halk Müziği Konseri’ne çok sayıda Eskişehirli katıldı. 58 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 62 koristten oluşan Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu, konserde birçok türküyü seslendirdi.

Dinleyicilerine adeta müzik ziyafeti çeken Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu’nun konser performansı büyük beğeni kazandı. Konser sonrasında dinleyiciler, Halk Merkezleri Türk Halk Müziği Korosu’nu ayakta alkışlarken, Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin, koristlere çiçek takdim etti.