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Güvenlik personeline hizmet içi eğitim

Tepebaşı Belediyesi’nde görev yapan güvenlik personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.Gerçekleştirilen eğitimde, bahar-yaz aylarında yoğun ilgi gören parklarda görev yapan personelin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit...

Güvenlik personeline hizmet içi eğitim

Tepebaşı Belediyesi’nde görev yapan güvenlik personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.Gerçekleştirilen eğitimde, bahar-yaz aylarında yoğun ilgi gören parklarda görev yapan personelin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit...

09 Mart 2018 Cuma 15:58
Güvenlik personeline hizmet içi eğitim

Tepebaşı Belediyesi’nde görev yapan güvenlik personeline yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde, bahar-yaz aylarında yoğun ilgi gören parklarda görev yapan personelin, vatandaşların huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri ve çocuklar için hazırlanan oyun gruplarının çevresinde güvenli bir ortam sağlanması konuları ele alındı.

Güvenlik Müdürü Ali Akdemir tarafından verilen eğitime, Çamlıca Mahallesi’nde bulunan Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı’nda görev yapan güvenlik personeli katıldı.
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