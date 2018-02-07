Günyüzü’nde trafik kazası

Günyüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kavuncu mahallesinden Ayvalı mahallesine seyir halinde olan Eyüp Yıldırım yönetimindeki 26 HN 825 plakalı kamyonet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu tarihi Sakarya köprüsü çıkışında yoldan çıkarak yandaki tarlaya yuvarlanıp ters döndü. Aracını yıllık muayene için Polatlı ilçesinde bütün bakımlarını yaptıran, ancak muayeneye giremeden kaza yapan Yıldırım, olayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazada araçta büyük maddi hasar meydana geldi.