Gümüşkonaklı gençlerin pişmaniye mahareti

Gümüşkonaklı gençler bir araya gelerek kendi aralarında topladıkları malzemelerle saatlerce uğraşıp pişmaniye yaparak afiyetle yediler.

Günyüzü ilçesi Gümüşkonak mahallesindeki gençler el yapımı pişmaniye yapımında maharetlerini sergilediler. İlk önce halı sahada futbol maçı yapan mahalle gençleri daha sonra kahvehanede buluştular. Herkes evinden pişmaniye için gerekli malzemeleri getirdi ve sini etrafında toplandılar. Su, un, limon tuzu ve şekeri karıştırarak başladılar yoğurmaya ve 2 buçuk saatlik uğraşın ardından yaptıkları pişmaniyeyi hep birlikte afiyetle yediler.

Mahalle gençlerinden Hasan Say "Mahallemizde gençlerle birlikte sürekli çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Her iki günde futbol maçı yapıyoruz ve ardından toplanıp sohbet ediyoruz. Kötü alışkanlığımız yok, küçüklerimize de örnek olmak için her şeyi birlikte yapıyoruz" diye konuştu.