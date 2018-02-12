Gümüş-Der Başkanı Gülvezir Özdamar güven tazeledi

Günyüzü ilçesindeki Gümüşkonaklılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (Gümüş-Der) Genel Kurulu olağanüstü toplantısında Başkan Gülvezir Özdamar güven tazeledi.

Dün Odunpazarı’nda bulunan dernek binasında yapılan toplantıda, görevi Esat Açıkel’den devralan Gülvezir Özdamar yapılan seçimde ikinci defa başkan seçildi. Daha önce 2 dönem Gümüşkonak Belediye Başkanlığı yapan Gülvezir Özdamar, dernek başkanlığının yanı sıra Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Meclis Üyeliği yapıyor.

Gümüşkonaklılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin Yönetim Kurulu; Gülvezir Özdamar, Yüksel Subaşı, Osman Demirel, Erdal Acartürk, Ender Kızılçay, Niyazi Yıldız ve Hidayet Özcan, Denetim Kurulu ise Orhan Çay, İhsan Güneş ve Murat Subaşı’ndan oluştu.