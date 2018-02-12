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Gerekmedikçe antibiyotik kullanmayın

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, gereksiz antibiyotik kullanımını ile ilgili açıklama yaptı.Hekim tavsiyesi olmadan ve aşırı dozda kullanılan antibiyotiklerin sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Bilge, hastaların...

Gerekmedikçe antibiyotik kullanmayın

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, gereksiz antibiyotik kullanımını ile ilgili açıklama yaptı.Hekim tavsiyesi olmadan ve aşırı dozda kullanılan antibiyotiklerin sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Bilge, hastaların...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:43
Gerekmedikçe antibiyotik kullanmayın

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, gereksiz antibiyotik kullanımını ile ilgili açıklama yaptı.

Hekim tavsiyesi olmadan ve aşırı dozda kullanılan antibiyotiklerin sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurgulayan Bilge, hastaların dikkat etmesi gereken noktaları sıraladı. Antibiyotik kullanımının ileride yaşanacak hastalıklara da olumsuz etki edeceğini aktaran Dr. Bilge, "Antibiyotikler bakteri kaynaklı enfeksiyonların temel silahı olsa da uygunsuz kullanımları, ilaç etkileşimleri, ishal, karaciğer bozukluğu, böbrek bozukluğu hatta ölümcül yan etkiler ile ilişkilidir. Hekim tavsiyesi olmadan veya aşırı dozda kullanılan antibiyotik, sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Özellikle kış döneminde viral enfeksiyonlarda grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklar artmakta ancak her öksürük, balgam, ateşi olan insanda bakteriyel bir enfeksiyon olduğu anlamına gelmez. Hastalar bu tür belirtileri olduğunda antibiyotikle düzeleceği kanısındalar. Böyle kullanım sonucunda vücutta antibiyotiğe karşı direnç oluşur ve gerçekten antibiyotik gerektiren enfeksiyonlara karşı antibiyotik vücut direnciyle karşılaşmaktadır. Antibiyotik, her enfeksiyon oluştuğunda kullanılması gereken bir ilaç değildir" dedi.

"Antibiyotiklerin ölümcül komplikasyonları da olabileceğini unutmayınız"

Aynı hastalık söz konusu olduğunda bir başkasının kullandığı antibiyotiğin kullanılmasının çok sakıncalı olduğunu belirten Dr. Bilge, "Solunum sistemi veya herhangi bir enfeksiyon rahatsızlıkları birbirine çok benzer. Komşu veya bir tanıdığınızın kullandığı ilacı kullanmak çok yanlış bir yaklaşım. Şikayetleriniz olduğunda daha önceden kullandığınız ilacı kullanmayınız. Mutlaka bir hekime başvurunuz. Hekim size antibiyotik önermiyorsa antibiyotik yazmasında ısrarcı olmayınız. Antibiyotiklerin; böbrek, karaciğer hasarına ve uygunsuz ilaç etkileşimlerine yol açabileceğini hatta ölümcül komplikasyonları da olabileceğini unutmayınız" uyarısında bulundu.

"Hekime antibiyotik yazdırmak için baskı oluşturmamalıdır"

Uygunsuz antibiyotik kullanımının önlenmesi ile, ayaktan tedavi edilen hasta sonuçlarında düzelme; antibiyotiğe bağlı ishal riskinde, sağlık harcamalarında, antibiyotik direncinde ve hasta yatış süresinde azalma sağlanacağına da dikkat çeken Doç. Dr. Uğur Bilge, "Bir çok hasta antibiyotiklerin zararlı olabileceğini düşünmemektedir. Karaciğer ve böbrek üzerine olan yan etkileri ve direnç gelişimi hastaya anlatılmalıdır, hasta veya yakını ile birkaç gün içindeki beklentiler paylaşılmalıdır. Hastaya durumunun tekrar değerlendirilebileceği ve uygun görüldüğünde antibiyotik tedavisine başlanacağı belirtilmelidir. Hastalar hekime danışmadan antibiyotik kullanmamalı, antibiyotik yazdırmak için hekimlere baskı oluşturmamalıdır. Herkese enfeksiyonsuz, sağlıklı, uzun ve hayırlı ömürler dilerim" temennisinde bulundu.
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