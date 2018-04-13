Gençlik Merkezi hizmeti için Başkan Kazım Kurt’a teşekkür

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Emek Gençlik Merkezi’nde açılan atölyelere giden katılımcıların velileri ile bir araya geldi. Gençlik Merkezi’nin çocukları için çok faydalı olduğunu ifade eden veliler, Başkan Kurt’a teşekkür etti.

Emek Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen toplantıda Başkan Kurt, velilerin istek ve beklentilerini dinledi. Konuşmasında Türkiye’deki eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklara değinen Başkan Kurt, velilere öneriler de bulundu. Toplantıya katılan bir veli ise Kazım Kurt’a teşekkür ederek, “Bu merkezin çocuklarımıza çok faydası oldu. Araştırdık başka yerde yok. Dershanelerin ağır bütçeleri var, dershaneye gönderemiyoruz. Burası bizim için çok faydalı oldu. Çok teşekkür ederiz” dedi.

“Eğitim sistemi yapboz tahtasına döndü"

Konuşmasında Türkiye’deki eğitim sistemine değinen Başkan Kurt, okullardaki eğitimin yetersiz olduğunu belirtti. Eğitim sisteminde yaşanan sıkıntılara değinen Başkan Kurt, “Eğitim sistemi yapboz tahtasına döndü. Özellikle son iki dönemde çocuklar sabah kalkıyor başka bir sistem, akşam yatıyor başka bir sistem. Çocuklar sıkıntıda bu nedenle sizlerin çocuklarınıza biraz daha fazla ilgi göstermeniz gerekiyor” diye konuştu.

"Çocuklarımıza açtığımız atölyelerle yardımcı olmaya çalışıyoruz"

Kazım Kurt, konuşmasına şu şekilde devam etti;

"Emek Mahallesi, Eskişehir’in en büyük mahallesi. Yaklaşık 50 bin nüfusu var. 50 bin nüfus bir çok ilçeden büyük, ile yakın. Bu nedenle buranın sorunu bitmez. Biz de bu sorunu en aza indirmenin çarelerini arıyoruz. Çocuklarımıza da açtığımız atölyelerle yardımcı olmaya çalışıyoruz. İmkanlarımızın el verdiği ölçüde sizlerin eksiğini tamamlamaya çalışıyoruz. Herkes her yere kursa gönderemeye bilir. Her türlü değerlendirmeyi burada arkadaşlarımızla birlikte yapalım. Satranç, temel bilgisayar, bağlama, İngilizce atölyeleri var. İngilizce atölyesinde çok sayıda katımcı var. Bu iyi bir şey. İngilizce bizim eğitim sistemimizde en zor becerilen derslerden biri. Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin de doğal olarak İngilizce bilme şansı yok. Bir yerden takviye olması lazım, burası onu değerlendiren bir kurum olmuş. Başka sanat dallarında da atölyeler açılabilir. Çocuklarımızın yeteneklerini keşfederiz, onlara belki yeni bir kapı açılır. Kışın öğrenciler özellikle ders ağırlıklı çalışıyor, ama yaz tatilinde burayı değerlendirirseniz kazançlı çıkarsınız, diye umuyoruz.”

Başkan Kurt toplantı sonrasında Emek Gençlik Merkezi’ni gezdi. Atölyelerin yapıldığı derslikleri ziyaret eden Başkan Kurt, bir süre katılımcılar ile sohbet etti.