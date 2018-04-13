Genç oyuncu Antalya’dan üçüncü döndü

Eskişehir Dinamik-Do Spor Kulübü sporcusu Hamit Baran Güvenç, Antalya’da düzenlenen turnuvada üçüncü oldu.

Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybeden Alperen Atabay’ın anısına düzenlenen turnuvada Dinamik-Do Spor Kulübü sporcusu Hamit Baran Güvenç, 63 kilogram Light Contact branşında bronz madalya kazandı.

Turnuva 5 Nisan’da çok sayıda sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Müsabaka sonrasında sporcularının başarısı hakkında konuşan Dinamik-Do Spor Kulübü ve Milli Takım antrenörü Erdinç Aygün, “Derece almış ve elenen sporcularımı medeni cesaretleri ve başarılarından dolayı kutluyorum, yüreklerine ve emeklerine sağlık. Sporculuk hayatlarında başarılarının daimi olmasını canı gönülden temenni ediyorum. Tüm sporcu velilerimizi sporcularımıza verdikleri destek ve teşviklerinden dolayı kutlar, teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.