Fındıkkıran Bale Gösterisi sahnelendi

Fındıkkıran Bale Gösterisi, Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

İlkokul öğrencilerinden oluşan ve 7 Sanat Akademi bünyesinde eğitim alan öğrencilerin gösterisini Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra çok

sayıda sanatsever izledi. Miniklerin bale gösterisinin ardından bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Eskişehir’in gerçek yüzü bu, sanatla iç içe bir kentiz. Ne güzel, gelincik tarlası gibi olmuş burası. O kadar güzelsiniz ki çocuklar, iftihar ettim. Ülkemizin her günü böyle olsun, dileğim bu. Hocalarımın ellerine sağlık, çok teşekkür ederim. Tek tek hepinizi kutluyorum. Şansınız bahtınız açık olsun, güzellikler sizin olsun. Bizler bu ülkeyi size emanet edeceğiz, siz idare edeceksiniz. Anne ve babalarınıza da teşekkür ediyorum, çünkü sizi buralara gönderip, sanatın içinde var ettiler” diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Eskişehir Kampüsü İlkokul ve Ortaokulu Müdürü İbrahim Taşdemir de bir konuşma yaparak çocukları başarılarından dolayı tebrik etti. Etkinlikte

daha sonra 7 Sanat Akademi kurucusu Umut Uca, Başkan Ataç’a desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etti.