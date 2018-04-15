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Fen İşleri çalışmalarına devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde yürüttüğü üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Ekipler, çalışmalar kapsamında Yenibağlar Mahallesi, Yeni Mahalle,...

Fen İşleri çalışmalarına devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde yürüttüğü üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Ekipler, çalışmalar kapsamında Yenibağlar Mahallesi, Yeni Mahalle,...

15 Nisan 2018 Pazar 13:06
Fen İşleri çalışmalarına devam ediyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde yürüttüğü üst yapı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında Yenibağlar Mahallesi, Yeni Mahalle, Işıklar Mahallesi, Şeker Mahallesi ve Aşağı Kartal Mahallelerinde mesailerine devam ediyor. Yeni Mahalle, Yenibağlar ve Işıklar Mahallelerinin muhtelif sokaklarında asfalt yama çalışması yapan ekipler öte yandan Şeker Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ise kaldırım ve tretuvar çalışması yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Aşağı Kartal Mahallesi’nde ise tüm sokaklara kilitli parke taşı döşeme işi aralıksız biçimde devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, belediyenin sorumluluk alanında bulunan tüm noktalarda gerekli yapım ve onarım çalışmalarının aksatılmadan gerçekleştirileceği bilgisini verdi.
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