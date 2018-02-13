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Espark’ta ’Aşk Tüneli’

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü için ziyaretçilerine bu sene de çeşitli sürprizler hazırladı.Her yıl olduğu gibi gelenekselleşen Aşk Tüneliyle Espark ziyaretçileri, 8-18...

Espark’ta ’Aşk Tüneli’

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü için ziyaretçilerine bu sene de çeşitli sürprizler hazırladı.Her yıl olduğu gibi gelenekselleşen Aşk Tüneliyle Espark ziyaretçileri, 8-18...

13 Şubat 2018 Salı 12:27
Espark’ta ’Aşk Tüneli’

ECE Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen Espark Alışveriş Merkezi, Sevgililer Günü için ziyaretçilerine bu sene de çeşitli sürprizler hazırladı.

Her yıl olduğu gibi gelenekselleşen Aşk Tüneliyle Espark ziyaretçileri, 8-18 Şubat tarihleri arasında sevdiklerine duydukları hisleri kağıda döküp bu kağıtları Aşk Tüneli’ne asabilecekler. 8-14 Şubat tarihleri arasında yazılan kağıtlar 18 Şubat tarihine kadar okunabilecek.

Espark AVM ayrıca, Aşk Tünelinin yanı sıra fotoğraf çekim alanında sevdikleriyle ilginç fotoğraf çektirmek isteyen ziyaretçiler için bir alan da oluşturdu. Özel olarak hazırlanan aktivitede ziyaretçiler, fotoğraf çekim alanına yansıyan gölgelerinin fotoğrafını hem çektirebilecekler hem de bu fotoğrafların çıktılarını ücretsiz olarak alabilecekler.
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