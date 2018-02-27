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ESOGÜ’den TÜBİTAK Proje Yazma Çalıştayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi ve ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) işbirliği ile “Proje Yazma Çalıştayı” yapıldı.Etkinlik ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılımı...

ESOGÜ’den TÜBİTAK Proje Yazma Çalıştayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi ve ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) işbirliği ile “Proje Yazma Çalıştayı” yapıldı.Etkinlik ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılımı...

27 Şubat 2018 Salı 17:09
ESOGÜ’den TÜBİTAK Proje Yazma Çalıştayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi ve ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) işbirliği ile “Proje Yazma Çalıştayı” yapıldı.

Etkinlik ESOGÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılımı ve ETTOM uzmanlarının sunumlarıyla gerçekleşti. İki gün süren etkinlikte ESOGÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nusret Köse ve ETTOM uzmanları Nihan Tomris Küçün ve Melike Okuroğlu Sezgin, ulusal ve uluslararası proje yazma eğitimleri verdi. Etkinliğin ikinci gününde bir değerlendirme yapan ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, üniversitemizin proje başvuru ve kabul sayılarının arttırılmasını hedeflediğini belirtti. ESOGÜ Tıp Fakültesi’nin projeler konusunda üniversitemizin en güçlü birimlerinden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ahmet Çabuk, ETTOM’un da desteği ile proje yazım süreçlerinin kolaylaşacağını ve nitelik bakımından bir artış sağlanacağını ifade etti.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise etkinliğin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Bu çalıştaya fakültemizden 20 öğretim üyesi katılmıştır. 2 gün süren bu eğitimde, araştırmalarda amaç ve hedeflerin doğru belirlenmesi, araştırma yöntemleri, ARBİS sisteminin kullanılması konuları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Proje çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Öğretim üyeleri gruplar halinde ve mentörler eşliğinde çalışmalar yaptılar. Proje ile ilgili başarı ölçütleri, proje risk yönetimi, projelerde beklenen etkiler, projenin bütçesinin hazırlanması ve sürdürülmesi konuları incelendi. Fakültemiz öğretim üyelerinden proje konularındaki deneyimleri paylaşıldı.”

Prof. Dr. Ali Arslantaş, üniversitede yürütülen TÜBİTAK projelerinin sayısının her geçen gün artarak devam edeceğini de belirtti.
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