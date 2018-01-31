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ESOGÜ’de ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ sertifikaları sahiplerine verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ sertifika programını tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.ESOGÜ...

ESOGÜ’de ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ sertifikaları sahiplerine verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ sertifika programını tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.ESOGÜ...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:38
ESOGÜ’de ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ sertifikaları sahiplerine verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından düzenlenen ’Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi’ sertifika programını tamamlayanlara sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

ESOGÜ Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli’nde düzenlenen törende konuşan ESOGÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Ferruh Ağca, bu yıl ikincisini düzenledikleri sertifika programında 70 kursiyerin 2 haftalık teorik ve 1 haftalık uygulamalı eğitimin ardından ’Yabancılara Türkçe Öğretimi’ sertifikasını almaya hak kazandığını belirtti. Prof. Dr. Ağca, bu sertifika ile kursiyerlerin Yunus Emre Enstitüsü, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve üniversitelerdeki TÖMER’lerde yabancılara Türkçe öğretimi yetkisi kazandığını kaydetti. ESOGÜ TÖMER olarak yurt dışından gelen öğrencilere Türkçe öğretmenin yanı sıra sertifika programları düzenleyerek Türkçe öğretiminin geleceğini planladıklarını belirten Prof. Dr. Ferruh Ağca, ülke olarak sahip olduğumuz muazzam kültürel miras ile Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar’a herhangi bir teknolojik ve ekonomik güce sahip olmaksızın sadece kültürel birikimlerimiz ile hitap edebildiğimizi kaydetti.

Son olarak Prof. Dr. Ferruh Ağca, sertifika almaya hak kazanan tüm kursiyerleri kutlayıp kendilerine başarılar dilerken, ESOGÜ TÖMER’in bundan sonraki mesleki yönelimlerinde de daima yanlarında olacaklarını söyledi.
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