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ESOGÜ’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması yapıldı.ESOGÜ Rektörü...

ESOGÜ’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması yapıldı.ESOGÜ Rektörü...

21 Mart 2018 Çarşamba 16:38
ESOGÜ’de Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü dolayısıyla ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir basın açıklaması yapıldı.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ve ESOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül’ün de katıldığı basın açıklamasında ESOGÜ Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Onur Alp, basın açıklamasını yaptı.

Onur Alp, açıklamasında, farklılıkları olan bireylerin toplum tarafından izole edildiğine dikkat çekerek farklı olan bireylerin diğerlerinin güvenliğine tehdit olarak görülmesinin, zihinlerimizdeki yıkılması gereken önyargılardan biri olduğunu belirtti. Alp, ortalama her 800 doğumda bir görülen down sendromunu tedavi edilemeyen genetik bir farklılık olarak nitelendirdi. Açıklamasında, down sendromu hakkında bilgiler veren Alp, dünyada 6 milyon civarında Down sendromlu bireyin yaşadığını, Türkiye’de ise tam bir veri olmasa da tahmini rakamlara göre 70 bin civarında down sendromlu bireyin olduğunu ifade etti. Down sendromlu çocukların eğitim sorunlarına da değinen Alp, onlara verilecek özel eğitim ve daha fazla ilgiyle neredeyse sağlıklı bir birey kadar toplumun birer parçası haline gelebileceklerini; büyük kas becerileri, öz bakım becerileri, algı-dikkat-taklit-kavram becerileri ve sosyal becerilerinin ise sistemli ve uyumlu bir çalışmayla belirli bir seviyeye getirilebileceğini anlattı. Onur Alp, ailelerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden destek alarak çocuklarını izole bir yaşamdan kurtarabileceklerini vurguladı.

Basın açıklamasının yanı sıra 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nde ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından ESOGÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi poliklinikler girişinde, down sendromu hakkında farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla bir stant açıldı.
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