ESOGÜ yöneticileri Kadınlar Günü öncesi bir araya geldi

Osmangazi Üniversite’si (ESOGÜ) Rektörü Hasan Gönen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Üniversite Yönetim Kurulu ile Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’nde bir araya geldi.

Rektör Gönen’in yanı sıra rektör yardımcıları ve fakülte dekanlarından oluşan kurul, toplantı öncesinde Suriyeli, Iraklı ve yerelde ihtiyaç sahibi kadınlara, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun ve Avrupa İnsani Yardım Fonu’nun finansal desteği, İl Sağlık Müdürlüğü’nün katkıları ile hizmet veren Kadın Sağlığı Danışma Merkezi’ni gezdi. Toplantı öncesinde kısa bir konuşma da yapan Prof. Dr. Hasan Gönen, toplumun gelişmesinin kadının gelişmesine bağlı olduğunu vurgulayarak, zor şartlar altında yaşayan insanlara el uzatmanın Türk milletinin geleneği ve asaletinin gereği olduğunu belirtti. Merkezin savaş nedeniyle ülkesinden uzakta olan kadınlara ve kız çocuklarına kucak açtığına dikkat çeken Rektör Gönen, Kadın Sağlığı ve Danışma Merkezi’nde yürüttüğü faaliyetler nedeniyle tüm merkez çalışanlarına teşekkürlerini iletti.