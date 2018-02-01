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ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu Vergi Konseyi üyeliğine seçildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı ve Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından Vergi Konseyi üyeliğine seçildi.Temsilciler,...

ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu Vergi Konseyi üyeliğine seçildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı ve Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından Vergi Konseyi üyeliğine seçildi.Temsilciler,...

01 Şubat 2018 Perşembe 15:37
ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu Vergi Konseyi üyeliğine seçildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekan Yardımcısı ve Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emrah Ferhatoğlu, Maliye Bakanı Naci Ağbal tarafından Vergi Konseyi üyeliğine seçildi.

Temsilciler, Onursal Başkanlığını Maliye Bakanı Ağbal’ın yaptığı ve üyeleri arasında Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Gelir İdaresi Başkanı, Vergi Denetim Kurulu Başkanı, çeşitli bakanlıkların temsilcileri ile meslek birlikleri, esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu, işçi ve işveren konfederasyonları, dernek, vakıf ve diğer sivil toplum kuruluşlarınca belirleniyor.

57 üyeden oluşan Vergi Konseyi’nin, 9’u üniversitelerden olmak üzere 20 üyesi Maliye Bakanı tarafından seçiliyor.
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