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ESOGÜ ESKAM’dan Kadınlar Günü’nde film gösterimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte "Bilimin Ölümsüz Kadını Henrietta Lacks (The Immortal Life of Henrietta...

ESOGÜ ESKAM’dan Kadınlar Günü’nde film gösterimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte "Bilimin Ölümsüz Kadını Henrietta Lacks (The Immortal Life of Henrietta...

09 Mart 2018 Cuma 15:50
ESOGÜ ESKAM’dan Kadınlar Günü’nde film gösterimi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte "Bilimin Ölümsüz Kadını Henrietta Lacks (The Immortal Life of Henrietta Lacks)" isimli filmin gösterimini gerçekleştirdi.

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu’nda gerçekleşen gösterime katılım yoğun olurken film öncesinde konuşma yapan ESKAM Müdürü Doç. Dr. Hülyam Kurt, 8 Mart’ın temelde Emekçi Kadınlar Günü olduğunu hatırlatarak kadının ekonomik yaşama katılımının üzerinde önemle durulması gerektiğine dikkat çekti. Kadınların iş hayatında ciddi zorluklar yaşadığını ve toplumdan destek bulamadıklarını belirten Doç. Dr. Hülyam Kurt, ekonomik bağımsızlığın kadının güçlenmesi üzerindeki etkilerinden bahsetti. Doç Dr. Hülyam Kurt, ekonomik kalkınmanın, kadınların ekonomik hayata aktif katılımı ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ile mümkün olduğunu belirtti. "Kadının yok sayıldığı bir toplumun medeniyet çerçevesinde değerlendirilmesi mümkün değil" diyen Doç. Dr. Hülyam Kurt, Türkiye’de iş dünyasında kadının yeri hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik açılış konuşmalarının ardından gerçek bir hayat öyküsüne dayanan "Bilimin Ölümsüz Kadını Henrietta Lacks (The Immortal Life of Henrietta Lacks)" isimli filmin gösterimi ile devam etti.
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