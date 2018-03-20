ESOGÜ 11. Beyin Bilgi Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile ESOGÜ Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM)’nin birlikte düzenlediği Beyin Farkındalığı Haftası 2018 etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 11. Beyin Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu’nda düzenlenen törende konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş, öğrencilere seslenirken işini severek yapanların çalışmak zorunda kalmayacaklarını ve çalışmanın onlara yaşamın doğal akışı gibi geleceğini belirtti ve kendisinin de işini hep severek yaptığı için hayatı boyunca hiç çalışmak zorunda kalmadığını söyledi. Hekim olma hikayesini ve sonrasında yaşadıklarını da kısaca anlatan Prof. Dr. Ali Arslantaş, Hekim ve Beyin Cerrahı olmaktan, Eskişehir’de yaşamaktan ve ESOGÜ’de görev yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Ali Arşlantaş konuşmasını “İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Umarım bu konuşmalarım geleceğin genç doktorlarına bir ışık olur. Bir kişiyi bile hekimliğe kazandırabilirsek ne mutlu bize. Hepinize başarılar diliyorum” sözleriyle tamamladı.

Tören, Yarışma Koordinatörü, ÇOGEM Müdürü ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhan Esen’in, hazırlık döneminden gerçekleşmesine kadar tüm aşamalarıyla yarışmayı anlattığı sunumuyla devam etti. Beyin Bilgi Yarışması’nın temel amacının lise öğrencilerine beynin fonksiyonları, beyin sağlığı, beyin araştırmalarını tanıtmak, gençleri üniversite ortamıyla tanıştırarak araştırmacılığa yöneltmek ve gençlerin enerjilerini belli bir hedefe yöneltmek olduğunu belirten Prof. Dr. Ferhan Esen, yarışmanın Türkiye’de tek olma özelliğini koruduğunu ve dünyada 2018 yılında düzenlenen 155 yarışmadan biri olduğunu söyledi. Yarışmaya Eskişehir’den 24, Eskişehir dışından ise 2 lisenin katıldığını belirten Prof. Dr. Ferhan Esen, 56 kız ve 21 erkek öğrenciye toplam 32 Biyoloji öğretmeninin rehberlik ederek yarışmaya hazırladığını kaydetti. Prof. Dr. Ferhan Esen yarışmaya destekleri için ESOGÜ Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı, Eskişehir Valiliği, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sponsor firmalar ve emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından 11. Beyin Bilgi Yarışması’nda ilk 5 dereceyi alan öğrencilere ödül ve teşekkür belgeleri verildi. Daha sonra derece alan okulların müdürleri ve Biyoloji öğretmelerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Destekçi firmaların temsilcilerine teşekkür belgelerinin verilmesiyle devam eden tören, destekçi firma temsilcilerinin dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermesi ile sona erdi.