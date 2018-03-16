Eskişehirspor yemekte buluştu

Eskişehirspor yöneticileri ve sporcuları yemekte buluştu.

Yemekte; Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, Teknik Direktörü Yücel İldiz, Sportif Direktör İzzet Erdoğan, İdari Direktör Ayhan Taşçı ve futbolcular eşleri ile birlikte yer aldı. Sohbet havasında geçen yemek sonrasında iş adamı Muharrem Demirel Eskişehirspor’a MKE Ankaragücü karşısında başarı dileklerinde bulundu. Başkan Halil Ünal ise Muharrem Demirel’e teşekkür ederek, isminin yazılı olduğu 26 numaralı Eskişehirspor formasını hediye etti.