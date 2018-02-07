Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam Afrin’de yaralandı

Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam’ın, Afrin’de düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatında’ yaralandığı öğrenildi.

Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyon sırasında 5 asker yaralandı. Yaralanan askerlerin içerisinde Eskişehir’in Han ilçesi Kayı mahallesinden Olcay Özçam’ın da olduğu öğrenildi. Başından yaralanan Özçam, Ankara’da bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde (GATA), tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilen Özçam’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.