Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam Afrin’de yaralandı

Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam’ın, Afrin’de düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatında’ yaralandığı öğrenildi.Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen...

Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam Afrin’de yaralandı

Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam’ın, Afrin’de düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatında’ yaralandığı öğrenildi.Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:00
Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam Afrin’de yaralandı

Eskişehirli Uzman Çavuş Olcay Özçam’ın, Afrin’de düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatında’ yaralandığı öğrenildi.

Afrin’de ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyon sırasında 5 asker yaralandı. Yaralanan askerlerin içerisinde Eskişehir’in Han ilçesi Kayı mahallesinden Olcay Özçam’ın da olduğu öğrenildi. Başından yaralanan Özçam, Ankara’da bulunan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nde (GATA), tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilen Özçam’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Devrilen tır trafiği saatlerce aksattı
Devrilen tır trafiği saatlerce aksattı
Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı
Günyüzü’nde trafik kazası
Günyüzü’nde trafik kazası

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim