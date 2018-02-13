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Eskişehirli usta eller Bursa’da hünerlerini sergiledi

Eskişehirli kuaförler, Bursa’da düzenlenen güzellik fuarında birbirinden farklı saç tasarımları ile sahne şovlarını gerçekleştirdi.Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2018 Bucos Kozmetik ve Güzellik Fuarında...

Eskişehirli usta eller Bursa’da hünerlerini sergiledi

Eskişehirli kuaförler, Bursa’da düzenlenen güzellik fuarında birbirinden farklı saç tasarımları ile sahne şovlarını gerçekleştirdi.Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2018 Bucos Kozmetik ve Güzellik Fuarında...

13 Şubat 2018 Salı 12:30
Eskişehirli usta eller Bursa’da hünerlerini sergiledi

Eskişehirli kuaförler, Bursa’da düzenlenen güzellik fuarında birbirinden farklı saç tasarımları ile sahne şovlarını gerçekleştirdi.

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 2018 Bucos Kozmetik ve Güzellik Fuarında düzenlenen organizasyonda Eskişehirli kuaförler hünerlerini sergiledi. Birbirinden farklı saç modelleri hazırlayan usta eller, sahne şovlarını muhteşem bir şekilde gerçekleştirdi. Kadın kuaförü grubu şov ekibi, modern fantezi topuzu modelleriyle şovlarını gerçekleştirirken, erkek kuaförü şov ekibi ise, 2018 yılı yeni trend saç kesim modellerini sergiledi.

Öte yandan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası önderliğinde kenti temsil eden kuaförler, fuarda büyük beğeni topladı.
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