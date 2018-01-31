Eskişehir’den Süper Kanlı Mavi Ay manzaraları

Süper Kanlı Mavi Ay Eskişehir’de güzel görüntülere sahne oldu.

En son 152 yıl önce ortaya çıkan gök olayında, Ay’ın 3 evresinin aynı anda yaşandığı kayıtlara geçmişti. Dünyanın her yerinden görülebilecek olan ve merakla beklenen Süper Kanlı Mavi Ay, 1866 yılından sonra ilk defa ortaya çıktı. Uzmanlar Mavi Ay’ın normal dolunaya göre yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak olarak görüneceğini belirtti. Kızıl rengi ile gökyüzünde muhteşem görüntüler oluşturan Süper Mavi Kanlı Ay, vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. Ayın büyüklüğünü görüp şaşıran vatandaşlar, telefonları ve kameralarıyla bu eşsiz anı kaydederken olayın 1 Şubat sabah 07.52’ye kadar görülebileceği belirtildi.