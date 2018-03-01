Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı

Eskişehir polisinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 3 şahıs, 19 çıkı bonzai ile yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik...