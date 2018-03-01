Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu, 3 gözaltı

Eskişehir polisinin sokak satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 3 şahıs, 19 çıkı bonzai ile yakalandı.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 3 şahıs yakalandı. Şahısların üzerinden satışa hazır halde 19 çıkı daralı (5,25) gram gelen sentetik bonzai maddesi ele geçirildi. Yakalanan 1 şahsa ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan, 2 şahsa ise ’Uyuşturucu Madde Kullanmak’ suçundan işlem başlatıldı.
01 Mart 2018 Perşembe 16:26