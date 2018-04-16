Eskişehir’de Turizm Haftası açılışı yapıldı

Eskişehir’de 15-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen Turizm Haftası açılış töreni düzenlendi.

ETİ Arkeoloji Müzesi’nde düzenlenen açılış programına, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, vali yardımcıları, Eskişehir Jandarma Komutanı Uysal Ağaoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

“Ülkemiz doğal, ekonomik, tarihsel ve kültürel yapısı itibari ile bir turizm ülkesi”

Açılışta konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Turizm Haftasının ülkeye ve Eskişehir’e hayırlı olmasını temenni ederek, “Turizm çok boyutlu, ekonomik, siyasal, kültürel ve tarihsel boyutları olan çok önemli bir faaliyettir. Ülkemizde doğal, ekonomik, tarihsel ve kültürel yapısı itibari ile bir turizm ülkesi. Biz Anadolu Üniversitesi olarak hem Turizm Fakültemizle hem de Turizm Araştırma Birimimiz ile bu sektöre eleman bir taraftan eleman yetiştiriyoruz. Bir taraftan da araştırma faaliyetleri yürütüyoruz. Hem ülke çapında hem de şehrimiz düzeyinde. Hatta bugün çok güzel bir protokol imzaladık. Turist Rehberliği Birliğimiz ile bir eğitim anlaşması protokolü imzaladık. Türkiye’de şuanda 10 binin üzerinde turist rehberimiz biliniyor. Bu rehberlere uzmanlık eğitimi ve çeşitli dönemlerde sertifika eğitimlerini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi aracılığıyla vereceğiz. Dolayısıyla üniversiteler olarak biz hem sektöre yeni eleman yetiştirmek hem de var olan elemanlara sürekli eğitim verme noktasında faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Ülkeler, var olan bu büyük pastadan pay alma çabası içerisindeler”

Ardından konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, turizm sektörünün, dünyada hızla büyüyen ve gelişen sektörlerin başında geldiğini kaydederek, “Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen önemli toplumsal ve insancıl fonksiyonları başaran bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ilgiyi artırmış, turizmden beklentileri olan ülkeleri bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Turizm sektörü, dünyada hızla büyüyen ve gelişen sektörlerin başında gelmektedir. Teknolojinin gelişmesi, ulaştırma sektörünün her geçen gün daha da ilerlemesi çok uzak diyarları birbirine yakınlaştırmaktadır. Gelir seviyesinin de artmasının etkisiyle insanlar sürekli olarak turizm amaçlı hareket halindedir. Bu hareketlilik öyle bir hareketlilik ki tüm dünyada büyük bir ekonomi haline gelmiştir. Ülkeler, var olan bu büyük pastadan pay alma çabası içerisindeler.

“Ülkemiz 2017 yılında 22,5 milyar dolar turizm geliri elde etti”

Ayrıca Vali Çakacak, “Ülkemiz 2017 yılında 22,5 milyar dolar turizm geliri elde etti. Ülkemiz de, turizm hareketliliğinin her geçen gün gelişmesiyle dünyada söz sahibi olan ve daha da söz sahibi olmak isteyen ülkelerin başında gelmektedir. Günümüzde sadece ülkeler değil şehirler de artık turizmden aldıkları payı artırma çabası içerisindeler. Biz de aynı pastadan daha fazla pay alabilmek için, Eskişehir’imizi bulunduğu noktadan daha da ileriye götürme gayret ve çabası içerisindeyiz. Turizm, özü itibariyle özel sektörün motor görevi üstlenmesi gereken bir alan ama tabi kamu olarak bizler, yerel yönetimler özel sektörün yolunu açmak, onlara turizm faaliyeti imkanı verebilecek altyapıyı sağlayarak, kendilerine destek olmak ve işbirliği halinde yol almak durumundayız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri, müzik dinletisi eşliğinde sergi açılışı gerçekleştirdi.