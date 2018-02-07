Eskişehir’de Sıfır Atık Projesi tanıtımı yapıldı

Eskişehir Valiliği tarafından Sıfır Atık Projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki rafından geçtiğimiz yıl Eylül ayında hayata geçirildi. Bu proje ile ülke genelinde mümkün olduğunca daha az atık oluşturarak doğal kaynakların israfının önlenmesi, oluşan atıkların geri dönüştürülerek yeniden kullanılabilirliğini kapsayan, atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedef olarak oluşturuldu.

Uygulamaya geçen proje ile ilgili Eskişehir Valiliği tarafından tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kentteki kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine Sıfır Atık Projesini anlattı.

“Mehmetçiklerimiz bine yakın teröristi etkisiz hale getirdi”

Vali Çakacak, konuşmasına öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ocak ayında Afrin Bölgesinde başlattığı Zeytin Dalı Harekatına değinerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 20 Ocak Cumartesi günü, Afrin Bölgesindeki terör örgütlerini ve hedeflerini bertaraf etmek üzere Zeytin Dalı Harekâtı’na başladı ve geride kalan süre içerisinde de bir kahramanlık destanı yazan Mehmetçiklerimiz bine yakın teröristi etkisiz hale getirdi. Bu toplantı vesilesiyle konuşmama başlamadan önce başta Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Mehmetçiklerimiz olmak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt dışında terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren tüm askerlerimize, polislerimize, korucularımıza Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Gerek Zeytin Dalı Harekâtı’nda gerekse terörle mücadelede şehit düşen vatan evlâtlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum. Gazilerimizin tez zamanda sağlıklarına kavuşmaları için milletçe dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ülkemizdeki hızlı ekonomik büyüme, kentleşme, nüfus artışı atık üretimine yol açmaktadır”

Vali Çakacak, Türkiye’nin hızlı ekonomik büyümesi, kentleşme, nüfus artışı gibi nedenlerinden dolayı atık miktarının arttığından bahsederek, “Ülkemizdeki hızlı ekonomik büyüme, kentleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi giderek artan miktarda atık üretimine yol açmaktadır. Bu atıkların çevreye zarar vermeden geri kazanımı ya da bertaraf edilmesi başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere ekonomiyi de yakından ilgilendirmektedir. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine daha büyük bir hızla ulaşması ve sanayi sektörümüzün uluslararası rekabet gücünün artması çevre dostu teknolojilere geçişi ile mümkündür. Büyük ve gelişmiş ülke hedeflerimiz doğrultusunda; temiz üretim ilkeleri çerçevesinde sıfır atığa ulaşmak adına atıkların geri kazanım oranının en üst seviyeye çıkarılması gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ilkleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakmak amacıyla Sıfır Atık Projesi, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde gerçekleştirilmekte ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup Eylül 2017’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde seçkin bir toplantı ile kamuoyuna tanıtımı yapılmıştır. Belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak bir eylem planı hazırlanmıştır. Söz konusu projenin daha geniş kitlelere hitap etmesi, atıklardan daha fazla geri dönüşüm sağlanması ve bu uygulamanın yaşam standardı haline getirilmesi açısından kurumsal uygulamalar büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

“Atıkların geri kazanımı ile 980 ağacın kesilmesi önlenmiş, 11 ton sera gazı salınımı azaltılmış ve 6 ton cevherin kullanımı engellenmiştir”

Ayrıca Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, geçtiğimiz yıl Eylül ayında hayata geçen Sıfır Atık Projesiyle 4 ayda önemli yollar kat edildiğini söyleyerek, “Bu çerçevede öncelikli olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binasında proje başlatılmış ve kısa sürede önemli sonuçlar elde edilmiştir. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ana Hizmet Binasında Ocak Ayına kadar 58 ton kağıt, 14 ton plastik, 3 ton cam, 1,5 ton metal atık olmak üzere yaklaşık 77 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu proje ile sadece alışkanlıkların değiştirilerek atıkların geri kazanımı ile 980 ağacın kesilmesi önlenmiş, 11 ton sera gazı salınımı azaltılmış ve 6 ton cevherin kullanımı engellenmiştir. Bizle de Eskişehir’de sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarımızı kontrol altına almak ve sıfır atık prensibi hedefini gerçekleştirmek için Sıfır Atık Projesini tüm kurum ve kuruluşlarımızca uygulamaya geçireceğiz. İlimizde Sıfır Atık Projesinde Valiliğimiz önderliğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün rehberliğinde bugün itibarı ile tüm kurum ve kuruluşlarımızı bu projeye dâhil etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederken, sizlerin de kendi kurumlarınızda projeye duyarlı adımlar atacağınızı ve ilimizde projenin etkin bir şekilde yürütüleceğini ümit ediyorum” dedi.