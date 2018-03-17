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Eskişehir’de Nevruz kutlaması erken başladı

Eskişehir’de Nevruz Bayramı, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.Nevruz Bayramı, Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası Vakfı, Eskişehir Azerbaycanlılar...

Eskişehir’de Nevruz kutlaması erken başladı

Eskişehir’de Nevruz Bayramı, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.Nevruz Bayramı, Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası Vakfı, Eskişehir Azerbaycanlılar...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:25
Eskişehir’de Nevruz kutlaması erken başladı

Eskişehir’de Nevruz Bayramı, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Nevruz Bayramı, Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi, Türk Dünyası Vakfı, Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi, Anadolu Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi, Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi ve Eskişehir Türk Ocağının katılımıyla Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi’nde kutlandı. Etkinliğin açılışında konuşan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Nevruz Bayramı’nın Türk dünyası için büyük önem arz ettiğini kaydederek, “Gönül coğrafyamız ve özlemimiz olan Türk dünyası ile kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerek ülkemiz, gerekse Türk dünyası için çok büyük önem arz etmektedir. Bunu sağlamanın yollarından biri de ortak değerlerimize hep birlikte sahip çıkmaktır. Türk tarihinin başlangıcından günümüze değin Nevruz Bayramı, Türk’ün yaşadığı her coğrafyada büyük coşkuyla yaşanmaktadır. Dolayısıyla kültür birlikteliğinin tesisinde bu mühim olguyu dikkate almak lüzumundayız. Tabiatla hem hal olan ve toprağı 4 ana unsur olarak kabul eden Türk düşünce sisteminde Nevruz, bahara duyulan özlemi anlatmakta aynı zamanda takvim değişikliğini de ifade etmektedir. Bu takvime göre yılların ve ayların adları hayvan isimlerine bağlı olarak söylenmiş ve yeni yılın başlangıcı olarak da 21 Mart alınmıştır. Burada dikkati çeken husus baharın başladığı zamandır. Türkler bu takvim değişikliğini toprağın uyandığı gün ile özleştirmişlerdir. Var oluş ve diriliş günü şeklinde algılamışlardır. Böylece Nevruz’u yaradılış felsefesi diyebileceğimiz manevi bir kimlikle donatmışlardır. Türk dünyasının gönül birlikteliğine hizmet gayesiyle kurulan Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezimizin böylesine bir organizasyona ev sahipliği yapmasından biz de büyük bir mutluluk ve memnuniyet duymaktayız. Belge arşivlerini istifademize sunarak Osmanlı devlet geleneğinde Nevruz sergisini hazırlayan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Nevruz Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından programda Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu gösterisi, Türk sazları icrası gibi gösterilerin yanında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan ‘Osmanlı Devletinde Nevruz Geleneği’ konulu tamamen arşiv belgelerden oluşan sergi de konukların beğenisine sunuldu.
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