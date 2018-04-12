Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110235
ALTIN
176.099
DOLAR
4.0948
STERLİN
5.8287
EURO
5.0438

Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubay gözaltına alındı

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyon kapsamında, hakkında daha önceden yakalama kararı çıkarılan muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubay gözaltına alındı

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyon kapsamında, hakkında daha önceden yakalama kararı çıkarılan muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

12 Nisan 2018 Perşembe 18:13
Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubay gözaltına alındı

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyon kapsamında, hakkında daha önceden yakalama kararı çıkarılan muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı olan muvazzaf astsubay Z.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın devam ettiği İzmir’e gönderileceği bildirildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
’Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Kitabı’ tanıtım toplantısı
’Sivrihisarlı Sinan Paşa ve Nesir Edebiyatı Kitabı’ tanıtım toplantısı
İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı
İnternetten ruhsatsız silah satışı yapan şahıs yakalandı
Takas pazarı Hanımeli sokakta kuruluyor
Takas pazarı Hanımeli sokakta kuruluyor

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim