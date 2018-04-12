Eskişehir’de FETÖ/PDY operasyonu: 1 astsubay gözaltına alındı

Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan operasyon kapsamında, hakkında daha önceden yakalama kararı çıkarılan muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan hakkında yakalama kararı olan muvazzaf astsubay Z.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrası soruşturmanın devam ettiği İzmir’e gönderileceği bildirildi.