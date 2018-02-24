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Eskişehir’de, Erbakan ve Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de, vefatının 7’inci yıl dönümü sebebi ile eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Afrin şehitleri için mevlit okutuldu.Reşadiye Camii’nde gerçekleşen anma etkinliğine Saadet Partisi il ve ilçe teşkilat...

Eskişehir’de, Erbakan ve Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de, vefatının 7’inci yıl dönümü sebebi ile eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Afrin şehitleri için mevlit okutuldu.Reşadiye Camii’nde gerçekleşen anma etkinliğine Saadet Partisi il ve ilçe teşkilat...

24 Şubat 2018 Cumartesi 14:42
Eskişehir’de, Erbakan ve Afrin şehitleri için mevlit okutuldu

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir’de, vefatının 7’inci yıl dönümü sebebi ile eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan ve Afrin şehitleri için mevlit okutuldu.

Reşadiye Camii’nde gerçekleşen anma etkinliğine Saadet Partisi il ve ilçe teşkilat üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Düzenlenen etkinlikle alakalı görüşlerini paylaşan Saadet Partisi Eskişehir İl Başkanı Fesih Bingöl, “Erbakan hocamızın vefatının 7’nci sene-i devriyesi. Biz her sene bu anma programlarını gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmada Afrin şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Hem Erbakan hocamız hem de Afrin şehitlerimizi dualarla yad etmek için bugün buradayız. Erbakan hocamızın ne demek istediği bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Gecesini gündüzüne katıp, bu coğrafyanın ve İslam aleminin huzuru için çalışan bir insandı. Tüm milli görüşçüler bugün onu rahmetle anıyorlar. Zamanında muhalif olanlar dahi ‘Onu anlayamamışız’ diyorlar. Hasta yatağında dahi bu ülkeye ve İslam alemine hizmet etmeye gayret göstermiş, büyük bir isimdi” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda vatandaşlara etli pilav ve lokma ikramı da yapıldı.
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