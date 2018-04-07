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Eskişehir Ticaret Odası seçimleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekilli Harun Karacan, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) başkanlık seçimi için oyunu kullandı.Eskişehir Ticaret Odası’nın yeni başkanı ve yönetiminin belirlendiği seçimde, Eskişehir Ticaret...

Eskişehir Ticaret Odası seçimleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekilli Harun Karacan, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) başkanlık seçimi için oyunu kullandı.Eskişehir Ticaret Odası’nın yeni başkanı ve yönetiminin belirlendiği seçimde, Eskişehir Ticaret...

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:01
Eskişehir Ticaret Odası seçimleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekilli Harun Karacan, Eskişehir Ticaret Odası (ETO) başkanlık seçimi için oyunu kullandı.

Eskişehir Ticaret Odası’nın yeni başkanı ve yönetiminin belirlendiği seçimde, Eskişehir Ticaret Odası Eski Başkanı Harun Karacan da oyunu kullandı. 14.30’da oyunu kullanmak için seçimin düzenlendiği Eskişehir Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ne gelen Harun Karacan 5,11 ve 17’inci komite sandıklarında oyunu kullanmasının ardından seçim alanından ayrıldı.

İnsanlar birbirinin yüzüne bakamayacağı şeyler sarf etmemeli

Sandık başında yaptığı açıklamada, seçimin adil geçmesini dilediğini belirten ETO’nun eski Başkanı Harun Karacan, seçimin sakin bir havada geçtiğini ve daha buna benzer birçok seçim yaşanacağını vurguladı. İnsanların birbirinin yüzüne bakamayacağı şeyler sarf etmemeleri gerektiğine değinen Karacan, seçim sonucunun Eskişehir için hayırlı olmasını diledi.
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