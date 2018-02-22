Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Eskişehir Sultanlar Zeybek Ekibi Kültür Derneği Başkanı Sultan Sarı, dernek üyeleri ve zeybek ekibi sanatçıları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de şehit düşen Uzman Çavuş Serdar Ege’nin evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit ailesinin acısını paylaşmak üzere ziyarete gittiklerini belirten Dernek Başkanı Sultan Sarı, "Şehit uzman çavuşumuzun 71 Evler mahallesinde ikamet eden annesinin ve kız kardeşinin bulunduğu eve taziye ziyaretine gittik. Sultanlar Zeybekler Ekibi Kültür Derneği üyeleri olarak taziye ziyaretinde bulunduk ve şehit ailesine başsağlığı diledik. Ziyarette, Kur’an-ı Kerim okundu. Gencecik bedenlerini vatanları uğruna siper eden ve millet uğrunda ruhlarını Allah’a teslim eden askerlerimizin şehit haberleri ile derinden hüzünleniyoruz. Yürekleri dağlanan şehit ailelerimizin anne, baba ve evlatlarına sabırlar diliyoruz. Eskişehirli şehidimizin evli ve 2 kız çocuğu babası olduğunu ve şehidimiz, babasını uzun süre önce kaybettiğini öğrendik" dedi.