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Eskişehir MİDDER’den mektup kampanyası

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Eskişehir İl Gençlik Kollarının düzenlediği ‘Bir mektup da sen yaz’ kampanyası Taşbaşı Çarşısı önünde kurulan çadırla gerçekleştirildi.Zeytin dallarıyla süslenen etkinlik çadırına...

Eskişehir MİDDER’den mektup kampanyası

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Eskişehir İl Gençlik Kollarının düzenlediği ‘Bir mektup da sen yaz’ kampanyası Taşbaşı Çarşısı önünde kurulan çadırla gerçekleştirildi.Zeytin dallarıyla süslenen etkinlik çadırına...

25 Şubat 2018 Pazar 16:06
Eskişehir MİDDER’den mektup kampanyası

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Eskişehir İl Gençlik Kollarının düzenlediği ‘Bir mektup da sen yaz’ kampanyası Taşbaşı Çarşısı önünde kurulan çadırla gerçekleştirildi.

Zeytin dallarıyla süslenen etkinlik çadırına vatandaşlar yediden yetmişe yoğun ilgi gösterdi. MİDDER Gençlik Kolları adına açıklama yapan başkan Ferdi Boran ve yardımcısı Bilal Şekercioğlu yaptıkları açıklamada,

“Eskişehirli hemşehrilerimizin katılımı bizleri çok mutlu etti. Yapmış olduğumuz bu faaliyet bizlere gösterdi ki söz konusu vatan olduğu herhangi bir sınıf ayrımı olmadan tek bayrak altında güçlü bir şekilde Mehmetçiğimizin yanında olduğunu gösterdi. Rabbim vatanımızın ve milletimizin dik duruşu ile başarısını daim eylesin. Vatanımızı ve milletimizi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Allah’ım göklerimizi ezansız ve bayraksız bırakmasın” ifadelerini kullandı.
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