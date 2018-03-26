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Eskişehir emniyeti ve AFAD’tan özel güvenliğe eğitim

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve AFAD tarafından organize edilen özel güvenliklere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda ülke genelinde görev yapan özel güvenlik...

Eskişehir emniyeti ve AFAD’tan özel güvenliğe eğitim

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve AFAD tarafından organize edilen özel güvenliklere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda ülke genelinde görev yapan özel güvenlik...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:10
Eskişehir emniyeti ve AFAD’tan özel güvenliğe eğitim

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve AFAD tarafından organize edilen özel güvenliklere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatları doğrultusunda ülke genelinde görev yapan özel güvenlik görevlilerine bilgi, beceri ve tecrübe kazandırılması amacıyla eğitim semineri düzenlendi. Eğitimde, sunulan güvenlik hizmetinin kalitesinin arttırılması amacıyla, etkili iletişim, genel kollukla ilişkiler, aidiyet duygusunun geliştirilmesi, güvenlik tedbirleri özel güvenlik hukuku gibi konular da ele alındı. Ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bilinçlendirme konularıyla ilgili, Eskişehir’de görev yapan özel güvenlik görevlilerine Polis Başmüfettişleri ve AFAD görevlileri tarafından çeşitli bilgiler verildi.

Öte yandan eğitime 3 bin 919 özel güvenlik görevlisi katıldı.
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