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Eskişehir Basket’in devleri panele katıldı

Eskişehir Basket oyuncuları Kravtsov, Baron, Berkay ve Mehmet Fırat, Fatih Anadolu Lisesi’nde düzenlenen panele katıldı.Soru-cevap şeklinde ilerleyen panelde bir hayli eğlenceli dakikalar yaşandı. Okul Müdürü Halil Turhan yaptığı konuşmada,...

Eskişehir Basket’in devleri panele katıldı

Eskişehir Basket oyuncuları Kravtsov, Baron, Berkay ve Mehmet Fırat, Fatih Anadolu Lisesi’nde düzenlenen panele katıldı.Soru-cevap şeklinde ilerleyen panelde bir hayli eğlenceli dakikalar yaşandı. Okul Müdürü Halil Turhan yaptığı konuşmada,...

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:15
Eskişehir Basket’in devleri panele katıldı

Eskişehir Basket oyuncuları Kravtsov, Baron, Berkay ve Mehmet Fırat, Fatih Anadolu Lisesi’nde düzenlenen panele katıldı.

Soru-cevap şeklinde ilerleyen panelde bir hayli eğlenceli dakikalar yaşandı. Okul Müdürü Halil Turhan yaptığı konuşmada, panele katılanlara teşekkür ederken, bundan sonra oynanacak maçlarda da başarılar diledi. Soru-cevap şeklinde ilerleyen panelde ilk olarak bir öğrenci basketbolcuların fiziklerini nasıl geliştirdiklerini ve boylarını nasıl uzattıklarını sordu. Takım Menajeri Özgün Önver bu soruya, “Her biri en az 13-14 yaşından beri basketbol oynayan, altyapısını almış oyuncular oldukları için o zamandan bu yana hem düzenli besleniyorlar hem de basketbol gerçekten boyu uzatıyor. Basketbol oynadıkça boyunuzun uzama şansı daha da büyüyor” dedi.

"Türkiye’de basketbolun daha büyüyeceğine düşünüyorum"

Bir öğrencinin ‘Diğer liglerle Türkiye Basketbol Ligi’ni kıyaslayınca aradaki farklar nelerdir?’ sorusu üzerine Billy Baron, “Amerika’daki basketbol Türkiye’deki basketboldan daha popüler bence. Türkiye’de basketbol çok hızlı büyüyor. Taraftarlar maçlara gelmeye devam ettikçe Türkiye’de basketbolun çok daha büyüyeceğini düşünüyorum. Basketbol burada daha da popüler olacak” ifadelerini kullandı.

Ardından Siyah Kırmızılı basketbolcular öğrencilere 4 tane soru sordu. Doğru cevap veren 4 öğrenci Eskişehir Basket forması kazanırken panelin ardından basketbolcular bu formaları imzaladı. Panel toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
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