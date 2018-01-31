ESİP’den Zeytin Dalı Harekatına destek açıklaması

Eskişehir İlçeleri Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (ESİP) üyeleri, Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklediklerini söylediler.

Eskişehir’in 12 ilçesinde bulunan dernek ve vakıf başkanları, bir toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan üyeler, "Meşru Müdafaa Hakkı"nın kullanılarak Zeytin Dalı Harekatı’nın gerçekleştirildiğini dile getirdiler. ESİP Dönem Başkanı Avukat Engin Çapar, harekatın terörle mücadele kapsamında gerçekleştirildiğinin altını çizdi. Mücadele veren Mehmetçiğe sonuna kadar destek olmanın önemine vurgu yapan Çapar, "Birleşmiş Milletler nezdindeki uluslararası anlaşmalara dayalı ’Meşru Müdafaa Hakkı’ kapsamında düzenlenmek zorunda kalınan Zeytin Dalı Harekatı’nı desteklemek üzere bugün burada bu açıklamayı gerçekleştirmekteyiz. Bizler de bu ülkede yaşayan ve ülkesini seven herkes gibi bugün gönül isterdi ki; sıradan günlük yaşantımız ya da tüm dünyada görmek istediğimiz barıştan bahsedelim. Ancak ülkemizin mevcut jeopolitik konumu ve komşu ülkelerimizde devam etmekte olan ve iç savaş olarak niteleyebileceğimiz karışıklıklar nedeni ile gelinen safhada artık milli güvenliğimizi tehdit eder boyuta ulaşması nedeni ile devletimizin verdiği kararı Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştır" dedi.

"Tüm imkanlarımız ile destek olacağız"

Harekata uluslararası camiada bile bir eleştirinin bulunmadığını kaydeden Başkan Çapar, "Uluslararası sözleşmeler nezdinde meşru müdafaaya dayalı terör ile mücadele kapsamında gerçekleşen bu operasyonun meşruiyetinin uluslararası camiada dahi haklılığı konusunda bir eleştirinin olmadığı, bu yönde kamuoyunun da büyük bir destek vererek adeta milletimizin kenetlendiği bir ortam var. Operasyonun bugün gelinen 12. gününde artık ülkesini seven ve değer veren tüm vatandaşlarımız ve bu ülkenin kaynakları ile kurulan ile hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlarımız aracılığı ile bizlere düşen görev; devletimizin her daim yanında

olmak ve güvenliğimiz için adeta canını ortaya koyarak mücadele veren Mehmetçiğimize sonuna kadar tüm imkanlarımız ile destek olmaktır" diye konuştu.

"Bu harekatın hedeflenen sonuca en kısa sürede ulaşılması nı diliyoruz"

Operasyonun hedeflenen sonuca en kısa zamanda ulaşmasını dileyen Başkan Çapar, açıklamasını şu şekilde tamamladı;

"Bizler; Eskişehir ilinin 12 ilçe derneği ve iki ilçe vakıf başkanlarının oluşturduğu ESİP olarak; devletimizin güvenlik güçlerince gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı’nda tüm imkanlarımız ile devletimizin ve Mehmetçiğimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha bildiriyor, bu harekatın hedeflenen sonuca en kısa sürede ulaşılması dileği ile hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."