Emniyet Müdürlüğü’nden Odunpazarı Belediyesi güvenlik görevlilerine eğitim

Odunpazarı Belediyesi hizmet içi eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü son olarak Odunpazarı Belediyesi güvenlik görevlilerine; güvenlik eğitimi, çalışma şartları, güvenlik personelinin yapması ve uyması gereken davranışlar ve yeni uygulamalar konularında eğitim verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen eğitim, Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Eğitimlerde güvenlik personelinin görev ve sorumlulukları, iş çevrelerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri, görev ve yetki alanları gibi birçok konuda bilgilendirme yapıldı.