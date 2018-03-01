Odunpazarı Belediyesi hobi bahçelerinin yeni sahipleri belirlenmeye devam ediyor.

Geçen hafta gerçekleşen Vadişehir Mahallesi Ihlamurvadi Hobi Bahçesi çekilişinin ardından, bugün de Emek Mahallesi Türkmendağı ve Gönülbağı Hobi Bahçesi kur’a çekilişi yapıldı. Odunpazarı Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilen kur’a çekiminde, ilk olarak Emek Mahallesi Türkmendağı ve Gönülbağı Hobi Bahçesi için noter denetiminde hak sahipleri belirlendi. Odunpazarı Belediyesi Facebook hesabından canlı yayınlanan kur’a çekimine; Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, belediye encümen üyeleri ve hobi bahçeleri için başvuran vatandaşlar katıldı.

Gerçekleştirilen kur’a çekimin ardından hobi bahçelerinin yeni hak sahipleri belirlendi.