Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116976
ALTIN
165.044
DOLAR
3.9074
STERLİN
5.4366
EURO
4.7997

‘Dünya Tüketiciler Haftası’ kutlanıyor

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 15-21 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan “Dünya Tüketiciler Haftası” dolayısıyla, Ticaret İl Müdürü V. Cemil Kürkçü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Herkesin sahip olduğu hakları ve...

‘Dünya Tüketiciler Haftası’ kutlanıyor

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 15-21 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan “Dünya Tüketiciler Haftası” dolayısıyla, Ticaret İl Müdürü V. Cemil Kürkçü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Herkesin sahip olduğu hakları ve...

16 Mart 2018 Cuma 16:28
‘Dünya Tüketiciler Haftası’ kutlanıyor

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 15-21 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan “Dünya Tüketiciler Haftası” dolayısıyla, Ticaret İl Müdürü V. Cemil Kürkçü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Herkesin sahip olduğu hakları ve bu hakları nasıl savunacağını bilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Çakacak, bu kapsamda Tüketiciyi Koruma Haftası’nın vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, tüketiciyi koruma adına gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, vatandaşların da bu düzenlemelerden haberdar olması gerektiğini belirtti. Sağlıklı ekonominin baş aktörünün bilinçli tüketiciler olduğunu ifade eden Vali Çakacak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 15-21 Mart tarihlerini arasında kutlanan ‘Tüketiciyi Koruma Haftası’nın verimli geçmesini diledi.

Ticaret İl Müdürü Kürkçü de, hafta boyunca kutlanacak olan “Tüketiciyi Koruma Haftası” etkinlikleri hakkında Vali Çakacak’a bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, hafta etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencileri Nilay Korkmaz’a, Sinem Demirtaş’a ve Ayça Kararmaz’a çeşitli hediyeler verdi. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21. Geleneksel Tüketici Ödülü’nü almaya hak kazanan işitme engelli Erkil Erkıvanç’a günün anısına hediye veren Vali Çakacak, toplumun bilinçli tüketici olmasının önemi değindi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Gönen’in Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Rektör Gönen’in Çanakkale Deniz Zaferi mesajı
Rektör Gündoğan’ın Çanakkale Zaferi mesajı
Rektör Gündoğan’ın Çanakkale Zaferi mesajı
Sivrihisar Belediyesi taşeron işçilerin sınavını gerçekleştirdi
Sivrihisar Belediyesi taşeron işçilerin sınavını gerçekleştirdi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim