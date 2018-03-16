‘Dünya Tüketiciler Haftası’ kutlanıyor

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 15-21 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan “Dünya Tüketiciler Haftası” dolayısıyla, Ticaret İl Müdürü V. Cemil Kürkçü ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Herkesin sahip olduğu hakları ve bu hakları nasıl savunacağını bilmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Çakacak, bu kapsamda Tüketiciyi Koruma Haftası’nın vatandaşların bilinçlendirilmesi noktasında önemli bir etkiye sahip olduğunu söyledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, tüketiciyi koruma adına gerekli yasal düzenlemelerin yapıldığını hatırlatarak, vatandaşların da bu düzenlemelerden haberdar olması gerektiğini belirtti. Sağlıklı ekonominin baş aktörünün bilinçli tüketiciler olduğunu ifade eden Vali Çakacak, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 15-21 Mart tarihlerini arasında kutlanan ‘Tüketiciyi Koruma Haftası’nın verimli geçmesini diledi.

Ticaret İl Müdürü Kürkçü de, hafta boyunca kutlanacak olan “Tüketiciyi Koruma Haftası” etkinlikleri hakkında Vali Çakacak’a bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Vali Çakacak, hafta etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren ortaokul öğrencileri Nilay Korkmaz’a, Sinem Demirtaş’a ve Ayça Kararmaz’a çeşitli hediyeler verdi. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması Ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21. Geleneksel Tüketici Ödülü’nü almaya hak kazanan işitme engelli Erkil Erkıvanç’a günün anısına hediye veren Vali Çakacak, toplumun bilinçli tüketici olmasının önemi değindi.