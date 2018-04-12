Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü koordinesinde din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik din görevlilerine eğitim verildi. Beylikova İlçe Müftülüğü ve Alpu İlçe Müftülüğü bünyesindeki camilerde görev yapan din görevlilerinin katıldığı eğitim iki oturum halinde verildi.