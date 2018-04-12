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Din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü koordinesinde din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi verildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin...

Din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü koordinesinde din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi verildi.Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:33
Din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi

Eskişehir’de, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü koordinesinde din görevlilerine ‘Narko rehber’ eğitimi verildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, yerel yönetimlerin uyuşturucu ile mücadelede etkin kullanımının sağlanmasına yönelik din görevlilerine eğitim verildi. Beylikova İlçe Müftülüğü ve Alpu İlçe Müftülüğü bünyesindeki camilerde görev yapan din görevlilerinin katıldığı eğitim iki oturum halinde verildi.
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