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Devlet Konservatuvarından “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” programı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir dizi programlar gerçekleştirilecek.Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında bu yıl...

Devlet Konservatuvarından “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” programı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir dizi programlar gerçekleştirilecek.Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında bu yıl...

26 Mart 2018 Pazartesi 18:21
Devlet Konservatuvarından “27 Mart Dünya Tiyatro Günü” programı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle bir dizi programlar gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında bu yıl çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapacak. 26 Mart-5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen etkinliklerle tiyatro öğrencileri ve tiyatroseverler bu özel günün coşkusunu yaşarken, bir yandan da deneyimli sanatçıların farklı bakış açılarından yararlanma olanağı bulacak. Kutlama programı kapsamında, film gösterimleri, söyleşiler, konferanslar, atölye çalışmaları, öğrenciler ve öğretim elemanları tarafından hazırlanan tiyatro oyunları, konserler ve sergiler gibi birçok etkinlik Eskişehirli tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Çelenk, Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Köksal Çekiç, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Savaş programa birer söyleşi ile katılacak. Tiyatro Anasanat Dalı Öğrencileri Mask Çalışmaları Sergisi, Postacı Film Gösterimi, Robert Louis Steveson “Yol Şarkıları”, Müzikal Şarkılar, Arp-Şan Konserleri, Döngü, Tefeci, İlyada, Uçurtma, Hizmetçiler, Yalnız Kadın Tiyatro Oyunları sanatseverlerle buluşacak. Öte yandan Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı öğrencileri, Gürhan Elmalıoğlu, Fatih Gençkal ve Nazan Yerli tarafından düzenlenen atölye çalışmalarına katılacak. Programda ayrıca İngiltere’de bulunan Kraliyet Müzik Akademisinde eğitmen ve dünyaca ünlü Orkestra Şefi Alexander Walker yönetiminde düzenlenen bir konser de yapılacak.
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